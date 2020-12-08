شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 110 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين 6399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و357 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و182249 إصابة و110074 وفاة. وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

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