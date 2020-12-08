بعد استعادة البرلمان.. مادورو يشيد بـ"فجر جديد" في فنزويلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد استعادة البرلمان.. مادورو يشيد بـفجر جديد في فنزويلا

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

الخليج 365

أشاد الرئيس نيكولاس مادورو، الإثنين، ببزوغ "فجر جديد" في فنزويلا، أثناء احتفاله بإحكام السيطرة على السلطة بفوزه بالغالبية في البرلمان



فقد منح فوز الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد مادورو، السيطرة على الجمعية الوطنية الموسعة المكونة من 227 مقعدًا، وهي الهيئة الوحيدة التي كانت خارج نطاق حكمه.

وقال مادورو على "تويتر ": "تستيقظ فنزويلا اليوم على فجر جديد من السلام والفرح والوحدة وتعزيز المؤسسات الديمقراطية".

وحصل التحالف الداعم لمادورو على 67,7% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 5,2 ملايين، وفق ما أعلنت الإثنين، رئيسة المجلس الوطني الانتخابي أنديرا ألفونزو.

وأوضحت أن قسماً صغيراً من المعارضة شارك في الانتخابات حصل على 18% من الأصوات.

وكان زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي يعتبر سلطة مادورو غير شرعية، دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات.

ولم تحدد ألفونزو توزيع المقاعد البالغ عددها 227 والتي كان يُفترض أن يصوت عليها 20 مليون ناخب مسجّل.

لكن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 69%، وسط تلبية دعوة أحزاب المعارضة الرئيسية "للبقاء في المنازل"، على نطاق واسع.

واعتبر جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد ويحظى بدعم أكثر من 50 دولة على رأسها الولايات المتحدة، أن "رفض أكثرية الشعب الفنزويلي كان واضحاً. فنزويلا أدارت ظهرها لمادورو وفساده".

وفي الانتخابات التشريعية عام 2015، عندما أنهت المعارضة 15 عاماً من هيمنة الحزب التشافي الذي يحمل اسم الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز، على البرلمان، بلغت نسبة المشاركة في التصويت 71% (66,45% عام 2010).

ووصف وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو، الانتخابات التشريعيّة في فنزويلا بـ"المهزلة"؛ لكن روسيا، وصفتها بـ"الشفافة".