الأزهر: يجب مراجعة قيم الحرية التي تسمح بجرح مشاعر المسلمين

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

طالب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بمراجعة تلك القيم التي أقرتها بعض الدول والتي تسمح بجرح مشاعر المسلمين تحت شعار حرية التعبير.



جاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، حول الإسلام والمسلمين.

وأشار المرصد في بيان، إلى أنه تابع تصريحات السيسي، مُشيدا بتأكيد الرئيس المصري على موقف القاهرة الثابت بـ“إدانة واستنكار الأعمال الإرهابية كافة، وعدم قبول أي مبرر لتلك الجرائم، وأن المسلمين يكنُّون الاحترام والتقدير لكل أتباع الأديان، وأن القيم الدينية تأتي في مرتبة أعلى من القيم الأخرى بالنسبة لنا نحن المسلمين“.

وتابع: ”يقدِّر مرصد الأزهر مطالبة الرئيس السيسي بوضع حد للمساس بالرموز الدينية تحت شعار ممارسة حرية التعبير، وتأكيده على أن التعبير عن الرأي لا يُمكن أن يكون مبررًا لجرح مشاعر الآخرين، وأنه من غير المقبول أن تُنتهك القيم الدينية ويتم المساس بالرموز الدينية من أجل القيم الإنسانية تحت ذلك الشعار“.

وأكد أن تصريحات الرئيس السيسي تأتي في وقت بالغ الأهمية، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات جرائم العنف ضد المسلمين، وزيادة وتيرة الأفعال المعادية والمسيئة للإسلام في أوروبا.