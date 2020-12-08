شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 20317 إصابة جديدة بوباء "كوفيد- 19 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، تسجيل 20317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ،ستة ملايين و623911 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 177317 ???. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 مليون مريض بعد شفائهم. وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

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