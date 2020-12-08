عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تركيا تعتزم إرسال مرتزقة سوريين إلى قطر

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

الخليج 365

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن الحكومة التركية تعتزم إرسال مقاتلين سوريين لحماية منشآت رياضية ومراكز في قطر.



وتنوي تركيا إرسال 200 مقاتل من الفصائل الموالية لها إلى قطر مطلع العام المقبل، وذلك بهدف حراسة المنشآت الرياضية ومراكز في قطر برواتب شهرية تتراوح ما بين 1500 و2500 دولار أميركي، وفقا للمرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له.

وطلبت المخابرات التركية، بحسب المرصد، من فيلق المجد وبعض الفصائل الأُخرى الموالية لها تجهيز قوائم بأسماء 200 مقاتل ممن شاركوا في معارك ليبيا وإقليم ناغورني كاراباخ، وانتهت عقودهم وعادوا إلى سوريا، من أجل إرسالهم إلى قطر.

وفي الوقت الذي تشهد فيه ليبيا عملية سياسية بعد الاتفاق الليبي - الليبي، تعود قضية المرتزقة إلى الواجهة جديد، حيث أفاد المرصد بتوقف عودة مرتزقة تركيا إلى سوريا منذ أكثر 20 يوما، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا إلى سوريا منتصف نوفمبر.

وبلغ عدد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية،، وعاد منهم، وفق المرصد ، نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلا. فيما وصل عدد قتلى الفصائل السورية في أذربيجان 514 قتيلا.