منظمة الصحة العالمية لا تتوقع أن تجعل أي دولة لقاحات “كوفيد-19” إلزامية

أعلنت مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبراين، اليوم الاثنين، أن المنظمة لا تتوقع أن ت لزم الدول مواطنيها بالحصول على لقاحات مرض كوفيد-19 التي تم تطويرها.

وقالت أوبراين في مؤتمر صحفي “لا أعتقد أن تجعل أي دولة التطعيمات إلزامية” .

وأضافت أنه “قد تكون هناك بعض الحالات التي تتطلب فيها الظروف المهنية ذلك، أو توصي بشدة بالتطعيم”، مشيرة إلى ان المستشفيات قد تكون أحد الأمثلة على ذلك.

ويتأهب العالم لتدشين أكبر حملة تطعيم يشهدها التاريخ مع إعلان العديد من الدول عبر العالم البدء في توزيع لقاحات كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن طرح لقاحات “كوفيد 19” سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل، حيث قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة: “ستعود الحياة إلى طبيعتها ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي”.