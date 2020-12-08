إفراغ بدون تعويض.. سكان دوار الميهات بتمارة في وضعية تشرد ويطالبون بسكن لائق

على خلفية الحكم الإبتدائي، القاضي بإفراغهم؛ يرفض عدد من سكان دوار الميهات في مدينة تمارة، مغادرة الدوار إلا بعد استفادتهم من سكن لائق، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح، إلا أن بعضهم تفاجأ، باستدعاء من طرف الشرطة القضائية في مدينة تمارة، التابعة لولاية أمن الرباط وسلا للمثول أمامها اليوم الاثنين.

وفي هذا السياق، يقول العلمي الحروني، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإشتراكي الموحد، في حديثه مع “اليوم 24″، إنه تم استدعاء 7 أشخاص من قاطني الدوار، من طرف الشرطة القضائية في مدينة تمارة.

وأضاف أنه ما يقارب 8 أسر تقطن بدوار الميهات، يطالبون الدولة بسكن لائق، وذلك في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، مشددا على أن أوضاعهم الإجتماعية هشة، بالإضافة إلى أنهم يقطنون في الحي الصفيحي المذكور لعقود.

وتساءل المتحدث نفسه، كيف يعقل أن تطالب الجهات المعنية هؤلاء المواطنون بالإفراغ من دون استفادتهم من أي سكن لائق، مشيرا إلى أن المحكمة الإبتدائية حكمت على هؤلاء المواطنين المعوزين بإفراغ دوار الميهات، ليجد هؤلاء المواطنون أنفسهم عرضة للشارع.

وأكد العلمي الحروني، أن هؤلاء الأشخاص جل ما يطلبونه، هو حق الاستفادة من سكن في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، لاسيما وأن هؤلاء الأشخاص بسطاء يعانون من وضعية اجتماعية هشة، وبالتالي السلطات مطالبة بالتدخل لحماية حقوقهم وهذا واجب عليها.