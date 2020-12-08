شرطة تعز تعلن عن قائمة سوداء بأسماء 35 مطلوبا أمنيا

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

أعلنت إدارة شرطة محافظة تعز، عن قائمة سوداء بأسماء 35 مطلوبا أمنياً من المتهمين بجرائم قتل ونهب وقطع طرق وإثارة الفوضى المسلحة داخل المحافظة تمهيدا لضبطهم والقبض عليهم.



واكد مدير شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، أن المطلوبين المضمنين في القائمة "يقفون خلف معظم الجرائم و الفوضى والاختلالات الامنية والاشتباكات المسلحة داخل المدينة وقطع الطرق ونهب الاراضي وابتزاز المواطنين والتي ذهب ضحيتها العشرات من المدنيين".

وأوضح في تصريح نشرته وكالة سبأ الحكومية، "أن الاجهزة الامنية بالتنسيق مع القضاء أعدت القائمة بناء على التحقيقات والادلة المثبتة التي تؤكد ارتكاب المطلوبين للجرائم والفوضى المسلحة داخل المدينة.

وقال مدير شرطة تعز، إنه بناءً "على أوامر الضبط القهري سيتم ملاحقة وضبط هذه العصابات المسلحة أيا كانت مناصبهم أو وظائفهم العسكرية والمدنية ورفع الغطاء عنهم وعدم التستر عليهم بالتعاون والتنسيق مع قيادة محور تعز التي أبدت تعاونا كبيرا لتمكين الحملات الامنية من ضبطهم وتقديمهم للعدالة".

وكانت مدينة تعز، مسرحاً للكثير من عمليات القتل وجرائم نهب الاراضي والتقطع والاعتداءات المتكررة على المواطنين.