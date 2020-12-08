شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني يطالب المجتمع الدولي بالتصدي للإرهاب الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم في إدانة التدخلات الإيرانية في البلاد، ووضع حد لتمادي نظام الملالي، ووقف سياساته التدميرية للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب.

وأكد الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن التدخل الإيراني في اليمن الهادف لتقويض الدولة واستهداف الجوار، هو امتداد لأجندة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وانتهاك صارخ لمبدأ السيادة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتجاوز صارخ لمواثيق ومبادئ الامم المتحدة وكافة القوانين والأعراف الدولية.

وقال الإرياني إن "اعترافات مسئول الخلية التجسسية التابعة لميليشيا الحوثي كشفت عن معلومات خطيرة تؤكد تواجد خبراء من إيران ضمن غرف عمليات الحوثي، ومشاركتهم في الإعداد للهجمات الصاروخية التي تستهدف الجيش الوطني والأحياء السكنية في المناطق المحررة، والأعيان المدنية في دول الجوار".

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الاعترافات تؤكد أن الدور الإيراني في دعم الحوثيين لم يقتصر على تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والتكنولوجيا العسكرية، بل امتد ليشمل التنفيذ الميداني للهجمات الصاروخية التي تستهدف الأعيان المدنية ويذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء.