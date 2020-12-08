شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 415 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 وفاة، مقارنة مع 418 إصابة و21 وفاة أمس. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 118847 حالة من ضمنهم 103703 حالات تم شفاؤها و6790 حالة وفاة".

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجل 415 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.