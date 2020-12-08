شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات عسكرية يابانية أمريكية واسعة النطاق والان نبدء بالتفاصيل

دعت قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش الأمريكي وسائل الإعلام أمس لمتابعة مناورة مشتركة واسعة النطاق في جنوب غرب اليابان أثناء تدشين تدريبات أخرى شمال غرب طوكيو، وسط تنامي النزعة العدوانية للصين في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن التدريبات - «ياما ساكورا» (زهر الكرز الجبلي) في مقاطعة كوماموتو، و«فورست لايت» (ضوء الغابة) في مقاطعتي نيجاتا وجونما - تركز على السيناريوهات التي تتخذ فيها اليابان والولايات المتحدة إجراءات مضادة ضد الهجمات التي يشنها الخصوم على الجزر النائية، حسبما أفادت وزارة الدفاع اليابانية.

وفي احتفالية أمس لمتابعة وسائل الإعلام لـ«ياما ساكورا»، وهو تدريب مشترك لمركز القيادة بدأ في 2 ديسمبر، قال اللفتنانت جنرال ريوجي تاكيموتو، قائد الجيش الغربي لقوة الدفاع الذاتي البرية: «من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، فإن تحسين القدرات العملياتية المشتركة هي مهمة عاجلة».

وسوف يشارك في التدريبات التي تجرى بطريقة المحاكاة حتى 15 ديسمبر ما يقرب من 4 آلاف من عناصر قوة الدفاع الذاتي البرية ونحو ألف جندي أمريكي، بما في ذلك أعضاء الوحدات الموجودة عن بعد والذين سينضمون إلى التدريبات عبر الإنترنت.

وفي تدريبات فورست لايت، المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر، نشرت قوة الدفاع الذاتي البرية وفيالق مشاة البحرية الأمريكية طائرات هليكوبتر من طراز «CH47-» و«MV22-»، وهي البديل البحري لطائرات «Osprey tilt-rotor».