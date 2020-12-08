شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتهم «الإخوان» بنشر التطرف.. وماكرون يعتذر عن الرسوم والان نبدء بالتفاصيل
وقال السيسي إن العودة إلى العمل السياسي وتفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية «5 + 5» هو المخرج الوحيد للأزمة الليبية الذي يعالج كافة جوانبها وهو السبيل لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية. وأوضح السيسي أن محادثاته مع ماكرون تناولت ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وصياغة آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف.
وحول ما أشار إليه الرئيس الفرنسي في بعض الموضوعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر رد الرئيس المصري قائلا: تتحدثون معنا في هذا الأمر وكأننا حكام مستبدون وهذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية، ولا يمكن التحدث فيه معنا لأنكم تتحدثون وكأننا لا نحترم الناس. وقال ماكرون إن مواجهة الإرهاب تشكل صلب العلاقة مع مصر، مشددا على أنه لن يضع أي شروط على التعاون الدفاعي مع مصر. وأكد أنه بحث مع السيسي أزمة شرق المتوسط، مشددا على رفض المساس بسيادة دول شرق المتوسط. موضحا أن فرنسا تدخلت في شرق المتوسط لمنع هيمنة التحركات التركية الأحادية.
وردا على سؤال أحد الصحفيين حول الرسوم الفرنسية المسيئة للرسول الكريم، قال الرئيس الفرنسي: الكاريكاتير والرسوم الاستفزازية الصادمة ليست إساءة من فرنسا، ولكن من شخص. مشددا على أنها ليست صادرة عن السلطات الفرنسية.
وأضاف إيمانويل ماكرون: بعض الرسوم المسيئة صدمتكم، وأنا آسف من صدمة هذه الرسوم.
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