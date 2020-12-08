شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدرج 14 مسؤولًا صينيًا على القائمة السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أدرجت أكثر من عشرة مسؤولين صينيين على القائمة السوداء، ردًا على حملة بكين ضد نواب المعارضة في هونج كونج.

وذكرت صحيفة "هيل" الأمريكية أن العقوبات تستهدف 14 نائبًا لرئيس مجلس النواب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في بكين)، وتحظر سفرهم وأفراد أسرهم إلى الولايات المتحدة، وتجمد العقوبات كذلك أي أصول لديهم في الولايات المتحدة، وتمنع الأشخاص الأمريكيين من التعامل مع هؤلاء الأفراد وأصولهم.

وأوضح بومبيو أن الأفراد استُهدفوا بسبب "تطوير أو اعتماد أو تنفيذ" قانون الأمن القومي لبكين، الذي نسب في هونج كونج اتهامات غامضة لمعارضين ووقع عليهم عقوبات صارمة، وانتقدت الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان القانون، ووصفته بأنه يخنق المعارضة المشروعة وينتهك الحكم الذاتي للإقليم.

وتأتي العقوبات الأمريكية في أعقاب تحرك بكين الشهر الماضي لاستبعاد أربعة نواب معارضين في هونج كونج، الأمر الذي أدى إلى استقالة 15 آخرين، وأثار انتقادات من الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى وجماعات حقوق الإنسان.

وقال بومبيو، في بيان اليوم الاثنين: "إن هجوم بكين المستمر على العمليات الديمقراطية في هونج كونج دمر مجلسها التشريعي، مما جعل المجلس خاليا من معارضة ذات معنى".