"العليا لمكافحة الفساد": حريصون على تفعيل دور منظمات العمل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



تقدمت اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتهاني لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأشادت اللجنة بالدور الذي قامت وتقوم به هيئة الرقابة الإدارية في اقتلاع جذور الفساد والقضاء على البؤر الفاسدة، فضلًا عن الدور الذي تقوم به الهيئة في التعريف والتوعية بالفساد وأسبابه، وأنواعه، والآثار المترتبة عليه وكيفية الوقاية ومكافحته.

وتم تشكيل اللجنة بتاريخ 28/6/2017 برئاسة رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضوية عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات العمل الأهلي.

كما تم تشكيل لجان إقليمية منبثقة من اللجنة العليا بجميع المحافظات برئاسة رئيس الاتحاد الإقليمي، وضمت في عضويتها مدير المديرية وعدد من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.

وحرصت اللجنة على تفعيل الهدف العاشر من الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 2014-2018 والخاص بمشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال الارتقاء بمستوي أداء اجهزة المنظمات الاهلية وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتقدم بمقترحات لسن وتعديل التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته وبناء ثقة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد.