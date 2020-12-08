اتهامات لمستشار ترامب التجاري بمخالفة القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت هيئة الرقابة الفيدرالية الأمريكية، مساء أمس الاثنين، أن بيتر نافارو المستشار التجاري للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، انتهك عن علم وعن عمد القانون الاتحادي بمهاجمة المرشح الديمقراطي للرئاسة آنذاك جو بايدن، أثناء خدمته بصفته الرسمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
أوضحت هيئة الرقابة الفيدرالية استنتاجها في تقرير مؤلف من 13 صفحة إلى ترامب، تاركة للرئيس تحديد ما أسمته "الإجراء التأديبي المناسب".
وقالت الهيئة، إن مستشار ترامب انتهك قانون "هاتش" في عدة مناسبات، من خلال الانخراط في نشاط سياسي بصفته الرسمية.
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