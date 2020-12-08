التعليم: المكتبة الإلكترونية توفر محتوى تفاعلي في مختلف المواد الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المكتبة الإلكترونية توفر محتوى تفاعلي في مختلف المواد الدراسية.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن استخدامها للبحث عن الموضوعات في المنهج، كما تساعد الطلاب على الفهم عن طريق تنوع المحتوى، والذي يتضمن مقالات وصور وفيديوهات وغيرهم من المحتوى التفاعلي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يمكن الدخول الآن على المكتبة الإلكترونية، من خلال الرابط التالي: study.ekb.eg

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