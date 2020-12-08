قتلى وجرحى.. الأزمة الاقتصادية تشعل الاحتجاجات في كردستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 01:14 صباحاً - قال مسؤولون طبيون وعضو في البرلمان إن متظاهرا لقي حتفه خلال مظاهرات مناهضة للأحزاب السياسية الكردية في إقليم كردستان بشمال العراق، يوم الاثنين، بعد اضطرابات على مستمرة منذ أيام.

وكانت تلك حالة وفاة نادرة خلال احتجاجات مناهضة للأحزاب السياسية التي تدير الإقليم، والتي خرجت احتجاجا على تأخر صرف رواتب القطاع العام.

وقال المسؤولون، ومن بينهم مسعفون في مستشفى محلي، إن المتظاهر أصيب برصاص أطلقه مسلحون كانوا يحرسون مقر قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في بلدة جمجمال، غربي مدينة السليمانية.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في السليمانية وحولها لعدة أيام مطالبين بصرف رواتبهم، وانتقدوا الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر على منطقة السليمانية.

facebook

وعانت حكومة الإقليم الكردي، التي مقرها في أربيل ويهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، من أزمة اقتصادية ضربت البلاد كلها خلال تفشي جائحة كوفيد-19، حيث تراجعت إيرادات العراق النفطية.

وتحدثت مصادر غير رسمية عن أن حصيلة القتلى وصلت إلى خمسة أشخاص، يعتقد أنهم قضوا برصاص قوات الأمن الكردية.

وأظهرت فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين وهم يهتفون ضد حكومة الإقليم، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأشهر، بينما أظهرت فيديوهات أخرى أصوات إطلاق رصاص وأصوات محتجين استمروا بالتظاهر حتى الليل بتوقيت العراق.

وتركزت الاحتجاجات في مناطق سيد صادق وحلبجة وجمجمال وبيرا مكرون وكفري، وتم الإبلاغ عن حرائق طالت مقار حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني في عدة مناطق.

وقال مصدر من حكومة محافظة السليمانية المحلية إن “الناس غاضبون بسبب تأخر رواتبهم لعدة أشهر”، وبحسب المصدر فإن “الموظفين الكرد لم يستلموا الراتب الشهري سوى خمس مرات طوال العام 2020”.

وتلقي حكومة الإقليم باللوم على الحكومة الاتحادية بسبب تأخر رواتب موظفي الإقليم، لكن الحكومة الاتحادية تقول إنها ترسل الرواتب المتأخرة وفق اتفاقات مع حكومة الإقليم.

وقال رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني في بيان، إن “حكومة كردستان تواصل المفاوضات مع الحكومة الاتحادية للحصول على الحقوق والمستحقات المالية الخاصة بالإقليم التي لم ترسلها لحد الآن للأسف على الرغم من ان حكومة الاقليم ابدت المرونة الكاملة من أجل الوصول لاتفاق في إطار الدستور”.

وحذر بارزاني من إن القانون سيواجه “التخريبيين”.