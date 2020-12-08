إرهاب إخوان اليمن يعود لأبين.. مقتل 6 جنود بهجوم غادر

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

قتل وأصيب 7 جنود، الإثنين، إثر هجوم غادر شنه تنظيم القاعدة الإرهابي على حاجز تفتيش أمني جنوب اليمن.



وكشفت قوات الحزام الأمني اليمني في بيان، عن سقوط 6 من منتسبيها وإصابة آخر في هجوم لتنظيم القاعدة الإرهابي على حاجز "الكهرباء" في المدخل الشمالي لمدينة لودر في محافظة أبين.

وقال البيان إن عناصر التنظيم الإرهابي، هاجمت حاجز التفتيش إلى جانب تفجير دورية أمنية، أودى بحياة 6 من جنود الحزام الأمني، وإصابة الجندي عبدالله بن عبدالله الدعري.

وأشار إلى أن عودة نشاط التنظيم الإرهابي في أبين عقب 5 سنوات من طرده في عمليات مدعومة من التحالف العربي مؤشر خطير على عودة العناصر الإرهابية بحماية من مليشيا الإخوان إثر فشلها في تحقيق أي مكسب على الأرض في جبهة أبين.

وتعهدت قوات الحزام الأمني بإطلاق عملية عسكرية لمكافحة الجماعات الإرهابية في المناطق الوسطى بأبين، مطالبة جميع المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي تحرك مشبوهة.

في السياق، قال متحدث محور أبين والمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش اليمني، النقيب محمد النقيب، إلى أن مليشيا الإخوان لجأت بشكل متعمد لتوفير غطاء لتحرك العناصر الإرهابية في المحافظة الساحلية وأسندت لها مهام قتالية ضد القوات الجنوبية.

وذكر في سلسلة تدوينات على حسابه في موقع "تويتر"، إن عناصر في تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين باتت ترتدي البزة العسكرية وتشارك جنبا إلى جنب في القتال مع مليشيا الإخوان.

وأوضح المسؤول العسكري أن العمليات الإرهابية التي طالت النخبة الشبوانية وتطال بشكل متكرر قوات الحزام الأمني جزء من مهام إخوانية للتنظيمات الإرهابية بشن هجمات انتقامية ردا على فشلها في مواجهة القوات الجنوبية.

إلى ذلك، بعث الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة في شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف أفراد الحزام الأمني في مديرية لودر بمحافظة أبين، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.