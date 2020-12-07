رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يثمن المواقف الثابتة للمغرب في دعم القضية الفلسطينية

أعرب سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، عن تقدير الشعب الفلسطيني للمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة عاصمتها مدينة القدس الشريف.

جاء ذلك، في رسالة وجهها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب. وأكد الزعنون في رسالة المذكورة، أنه ” ليس غريبا على المملكة المغربية والشعب المغربي بكافة مكوناته موصلة دعمهم والتزامهم العربي الأصيل تجاه قضية إخوانهم في فلسطين، الذي لا يتغير مهما تغيرت الظروف، وقد تجلى ذلك في سلسلة الفعاليات التضامنية الرسمية والشعبية والنقابية والحزبية الواسعة في مختلف مناطق ومدن المملكة المغربية الشقيقة إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.

ونوه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بالمكانة المركزية التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى المغرب، مشددا على أن “العالم لا يقبل بالرواية الإسرائيلية ولا بسياسة الأمر الواقع، وإنما بضرورة الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية التي تعترف بشعب ودولة فلسطين، وبقضية فلسطين، وضمنها قضية القدس ببعدها الديني والروحي والثقافي والحضاري والسياسي”.