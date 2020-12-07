رئيس البرتغال يعلن ترشحه لولاية جديدة في انتخابات الشهر المقبل

الإثنين 7 ديسمبر 2020

أعلن الرئيس البرتغالي المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا الإثنين ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقرر اجراؤها في كانون الثاني/يناير، متعهدا مواصلة مكافحة جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية.



وترجح استطلاعات الرأي أن يفوز ريبيلو دي سوزا في انتخابات 24 كانون الثاني/يناير في غياب مرشح مدعوم رسميًا من حكومة الحزب الاشتراكي.

وقال رئيس الدولة البالغ 71 عاما "اترشح لرئاسة الجمهورية لأن هناك جائحة يجب مواجهتها وأزمة اقتصادية واجتماعية يجب التغلب عليها".

وتوقعت آخر استطلاعات الرأي أن يفوز ريبيلو دي سوزا، أستاذ القانون السابق والرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي اشتهر كمعلق سياسي على محطات التلّفزة، من الدورة الأولى بحصوله على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

ومن بين المرشحين المعلنين، يبدو أن الاشتراكية آنا غوميز المنتقدة لرئيس الوزراء أنطونيو كوستا، تحتل المركز الثاني في الاستطلاعات.

من جهته، يسعى رئيس حزب شيغا المناهض للمؤسسات، النائب أندريه فينتورا (37 عامًا)، إلى تعزيز التقدم الذي حققه هذا الحزب الشعبوي اليميني الجديد منذ دخوله البرلمان اثر الانتخابات التشريعية العام الماضي.

وينتخب الرئيس في البرتغال لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ورغم أن الرئيس لا يتمتع بسلطة تنفيذية، إلا أنه يلعب دور الحكم في الأزمات السياسية، ولديه سلطة حل البرلمان والتمهيد للانتخابات التشريعية.