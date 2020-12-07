شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا أصبحت "دولة من العالم الثالث" والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت "مثل دولة من العالم الثالث"، في الوقت الذي يواصل فيه ترديد مزاعمه التي لا تستند إلى أدلة بشأن تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويرفض الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.
وقال ترامب في كلمة موجزة للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "لقد تم تزوير الانتخابات.. إنك تنظر إلى الولايات المختلفة، وتجد أن الانتخابات تم تزويرها بالكامل"، مضيفا: "إنه أمر مخزي لبلادنا.. فهي تشبه دولة من العالم الثالث".
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