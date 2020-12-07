شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب: لم نرصد أى مخالفات تؤثر على نزاهة انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تابعت اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى في 13 محافظة، وذلك من خلال 1400 متابع موزعين على كافة محافظات المرحلة الثانية التي تجرى بها جولة الإعادة.

وأضافت غرفة العمليات، أنها رصدت انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، حيث طبق القضاة رؤساء اللجان الانتخابية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن متابعى التنسيقية رصدوا أن الإقبال على مدار اليوم كان متوسطًا، مع تنافس كبير في كثير من الدوائر التي تشهد صراعًا واضحًا حول مقاعد الإعادة، مع إقبال ملحوظ من المرأه والشباب في أغلبية الدوائر.

وتابعت: "ولم يرصد متابعونا أي مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة أو نزاهة العملية الانتخابية، وأن كافة المخالفات كانت محدودة وغير مؤثرة على العملية الانتخابية، وأن غرفة العمليات المركزية قامت بالتنسيق مع غرف العمليات المناظرة، من منظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة، وكانت الملاحظات الواردة لدينا متشابهه كثيرًا مع ما وردت لديهم، وقد أغلقت اللجان في موعدها الساعة 9 مساء، وتنعقد غرفة العمليات صباح الغد لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية، وتصدر الغرفة بياناتها في اليوم الثاني كذلك لإعلان مشاهداتها حول العملية الانتخابية".

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح الاثنين، وتمتد حتى التاسعة مساء الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان مساء الثلاثاء، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.