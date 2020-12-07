اجتماع دولي يُثمن دور السودان في استضافة اللاجئين الاثيوبيين

ثمن اجتماع لمجموعة الدول المستضيفة للاجئين، دور السودان المهم في استقباله للاجئين، لاسيما الفارين مؤخرا من الصراع في إقليم تيجراي.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الاثنين، أن المندوب الدائم لبعثة السودان الدائمة بجنيف السفير علي بن أبي طالب والمندوب الدائم لبعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف ستيفن والتر، ترأسا اليوم الاجتماع الثالث لمجموعة الدول المستضيفة لأكثر من ٣٠٠ ألف لاجئ والدول المانحة لأكثر من ٢٠ مليون دولار أمريكي، الذي عقد عن بُعد اليوم، بحضور المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي.

وناقش الاجتماع استجابة المفوضية السامية لشئون اللاجئين، لاسيما قضية حماية اللاجئين خلال جائحة

وأكدت الدول المانحة والمفوضية السامية، خاصة الاتحاد الأوروبي، على ضرورة دعم السودان خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها عددا من التحديات الاقتصادية والصحية، وعلى رأسها الموجة الثانية لجائحة كورونا، كما أكدت العديد من الدول المانحة على أهمية دعم جهود الحكومة في استجابتها لتدفقات اللاجئين مؤخرا، مشيرة إلى ضرورة دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة وسط المجتمعات المستضيفة واللاجئين. ألف لاجئ والدول المانحة لأكثر من ٢٠ مليون دولار أمريكي، الذي عقد عن بُعد اليوم، بحضور المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي.وناقش الاجتماع استجابة المفوضية السامية لشئون اللاجئين، لاسيما قضية حماية اللاجئين خلال جائحة كورونا ، وكذلك المجموعات الضعيفة الأخرى من النازحين داخليا وعديمي الجنسية، كما ركزالاجتماع على ضرورة إدماج اللاجئين في الخطط الوطنية للتحصين من جائحة كورونا بالإضافة إلى دعم المجتمعات المستضيفة.وأكدت الدول المانحة والمفوضية السامية، خاصة الاتحاد الأوروبي، على ضرورة دعم السودان خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها عددا من التحديات الاقتصادية والصحية، وعلى رأسها الموجة الثانية لجائحة كورونا، كما أكدت العديد من الدول المانحة على أهمية دعم جهود الحكومة في استجابتها لتدفقات اللاجئين مؤخرا، مشيرة إلى ضرورة دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة وسط المجتمعات المستضيفة واللاجئين.

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