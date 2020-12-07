البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مسيرة مفخخة

أدانت وزارة خارجية البحرين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيرة مفخخة.
وأشادت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الاثنين - بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وإسقاطها، مشددة على موقف البحرين الداعم دائمًا للسعودية في كل
وكان العميد الركن تركي المالكي، المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد صرح في وقت سابق من اليوم، باعتراض وتدمير قوات التحالف طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين
وأعلن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.
وأوضح العميد المالكي أن قوات التحالف دمرت الطائرة المسيرة المفخخة والتي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان
المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية.
وكانت قوات الحوثي المتحالفة مع إيران، قد أطلقت الشهر الماضي، صاروخًا أصاب منشأة توزيع محلية للمنتجات النفطية في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر.
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