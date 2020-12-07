وزراء أوروبيون يدينون الاستفزازات التركية المستمرة فى شرق البحر المتوسط

أكد ألكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوي أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم اليوم فى بروكسل أدانوا الاستفزازات المستمرة التى تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا وسوريا وفي نزاع اقليم ناجورنو كاراباخ لافتا إلى مناقشة وزراء الخارجية احتمال فرض عقوبات على تركيا والتي سيتم اقرارها في قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الاثنين إن الاجتماع الوزاري الاوروبي في بروكسل بحث ايضا

العلاقات عبر الأطلسي والتوترات المستمرة مع تركيا والتوترات الحالي الاخرى مثل إثيوبيا وبيلاروسيا.وشدد البيان على أن العلاقات مع تركيا هي التحدي الاستراتيجي حيث لم يعد بإمكاننا قبول سياسات أنقرة.وفيما يخص الولايات المتحدة....قال وزير خارجية النمسا فى البيان أنه في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة احتل مستقبل العلاقات الاوروبية مع الولايات المتحدة جانبا هاما من مناقشات الوزراءوأضاف البيان أن الوضع الحالي في بيلاروسيا كان أيضًا على جدول الأعمال مرة أخرى حيث تواصل بيلاروسيا استخدام العنف والقمع ضد الاحتجاجات السلمية من قبل المجتمع المدني.واشار البيان الى اتخاذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرار بشأن وضع أداة عقوبات جديدة لمكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حيث سيسمح القرار الجديد بتجميد أصول الأفراد والشركات والمنظمات المتورطة في التعذيب أو العبودية أو العنف الجنسي المنهجي.ولفت البيان إلى أن اجتماع وزراء الخارجية بحث الوضع في فنزويلا وجورجيا بعد الانتخابات البرلمانية هناك وتأثيرات قانون الأمن الصيني المثير للجدل في هونج كونج.