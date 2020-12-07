اتفاق على لجنة تعديل اللائحة الداخلية في ليبيا

ذكر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في بنغازي، عبد الله بلجيق، أن اتفاقا بشأن «تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الداخلية» للمجلس قد تم التوصل إليه.

وسوف يتم، على حد تعبيره، «عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت بعد تأكيد إمكانية عقدها من قبل لجنة 5+5»، موضحا أنه «تمت دعوة جميع أعضاء مجلس النواب وبعدها سيقرر المجلس أين يجتمع سواء في ليبيا أو خارجها».

أما «في حال فشل الحوار السياسي فقد «تم إعداد خطة شاملة» للتعاطي مع الموقف.

وفي سياق آخر، قام الجيش الوطني الليبي باستنفار قواته، بعد رصده تحركات عسكرية للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.