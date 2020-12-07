منها إيران وروسيا… دول تحاول سرقة معلومات لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - في الوقت الذي يستعد فيه العالم لبدء حملات التلقيح ضد كورونا، اعلن الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية،كريس كريبس، إن روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية حاولوا مؤخرا سرقة المعلومات وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بلقاح فيروس كورونا.

ونقل موقع شبكة “سي إن بي سي” عن مقابلة لكريبس مع شبكة “سي بي إس” في برنامج “فيس ذا نيشن” أن هذه الدول الأربع، تقوم بنوع من التجسس تستهدف فيها اللقاحات.

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بتطوير اللقاحات فقط، إنما يمتد إلى سلسلة التوريد والنقل اللوجيستي بالكامل، بحثا عن أي نقاط ضعف في هذه السلسلة تمكنهم من اختراقها.

ودعا إلى ضرورة تعزيز الأمن السيبراني للأمن القومي والقطاع الخاص.

وكانت صحيفة “الغارديان” قد نشرت تقريرا أواخر نوفمبر تتحدث فيه عن انخراط قراصنة ترعاهم روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، في حملات منظمة لسرقة أسرار لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الصحيفة، فإن القراصنة يسعون للحصول على معلومات حساسة بشأن عملية إنتاج اللقاحات، بالإضافة إلى نتائج الاختبارات السريرية، بينما وصف خبراء هذه العمليات بـ “حرب الملكية الفكرية”.

ويقوم هؤلاء القراصنة بمحاولات لاختراق وكالات الاستخبارات الغربية بما فيها مركز الأمن السيبراني البريطاني، الذي يؤكد على الالتزام بحماية كل معلوماته.

وسبق لقراصنة من الصين ودول أخرى محاولة سرقة أسرار الأبحاث الخاصة باللقاحات، حيث كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في سبتمبر الماضي عن محاولات للاستيلاء على الأبحاث الخاصة باللقاحات من جامعات أميركية.

ووصفت الصحيفة أن محاولات القرصنة اليومية من قبل هذه الدول يرقى إلى “معركة عالمية خلف الكواليس”، بالرغم من عدم توجيه أي اتهامات من الحكومات الغربية للصين وبقية الحلفاء خوفا من “التداعيات الدبلوماسية”.

ويضيف خبراء غربيون أن الهجمات تأتي بشكل متكرر من الصين وإيران وكوريا الشمالية تحديدا، ففي سبتمبر الماضي، اتهمت إسبانيا قراصنة صينيين بسرقة أسرار أبحاث كوفيد من المختبرات في حملة “شرسة بشكل خاص”.

وفي ايار الماضي، وجهت اتهامات لقراصنة مرتبطين بإيران لمحاولة سرقة أسرار شركة الأدوية الأميركية ”

ووجهت اتهامات لقراصنة مرتبطتين بإيران بمحاولة سرقة أسرار من شركة الأدوية الأميركية “جلعاد” في مايو، وذلك باستخدام صفحة تسجيل دخول بريد إلكتروني مزيفة لمحاولة إغراء مسؤول تنفيذي كبير للسماح بالوصول إلى أنظمة الشركة، في واحدة من عشرات المحاولات.

وقالت شركة مايكروسوفت الأميركية مؤخرا إنها اكتشفت هجمات إلكترونية من “3 جهات تستهدف 7 شركات بارزة” ممن شاركوا بشكل مباشر في أبحاث لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا، وذلك بحسب “الحرة”.