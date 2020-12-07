شكرا لقرائتكم خبر عن قاضية أمريكية ترفض دعوى لإلغاء فوز بايدن في ميشيجان والان نبدء بالتفاصيل

رفضت قاضية أمريكية اليوم الاثنين دعوى تطالب بإلغاء فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في ولاية ميشيجان بسبب مخالفات مزعومة وإعلان فوز الرئيس دونالد ترامب في الولاية، وذلك في أحدث معركة قضائية فاشلة بخصوص الانتخابات.

ولعدد من الأسباب من بينها انتفاء صفة مقيم الدعوى والتأخير في رفعها رفضتها ليندا باركر قاضية المحكمة الجزئية في ديترويت. وأقام سيدني باول، وهو محام سابق لحملة ترامب الانتخابية، الدعوى يوم 25 نوفمبر. ولم يرد باول فورا على طلب التعليق.

وأمضى ترامب ومؤيدوه أسابيع منذ الثالث من نوفمبر في إثارة ادعاءات لا تستند إلى دليل عن تزوير شاب الانتخابات.