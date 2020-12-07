شكرا لقرائتكم خبر عن 1531 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1531 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي 381 ألف و188. وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 75 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات 6320، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 334 ألف و269، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 40 ألف و599.

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