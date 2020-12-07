افاد مصدر امني، الاثنين، باخماد حادث حريق اندلع داخل سجن اربيل الاصلاحي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم اخماد حادث حريق اندلع داخل سجن اربيل الاصلاحي ضمن منطقة كسنزان في اربيل دون اصابات تذكر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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