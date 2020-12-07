شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفى محمد الجالى عن اعتذار ماكرون: إجابته كانت مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الجالي، محرر شئون الرئاسة بجريدة الخليج 365، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة لمصر كما هي مهمة لفرنسا، مشيراً إلى أن استقبال الرئيس خلال زيارته للعاصمة باريس كان جيداً للغاية، كما أن ماكرون تحدث في العلاقات مع مصر.

وأضاف الجالي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه إذا كان سنتحدث عن حقوق الإنسان فجيب أن نتحدث عن سيد البشر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قائلا: "إجابة ماكرون على سؤالي كان مفاجأة بالنسبة لي لأنه لأول مرة يعتذر على الشاشة".

وأكمل محرر شئون الرئاسة بجريدة الخليج 365، أنه جرى انتزاع الاعتذار من خلال السؤال لأنه كان يجب أن يعتذر أمام ملايين المتابعين عبر الشاشات، وكذلك للمسلمين حول العالم، مؤكدا أن اعتذار ماكرون كان ذكياً، وأكد أن الحكومة ليست مسئولة عن ذلك والإجابة تناقلتها وسائل الإعلام العالمية.

وتابع محرر شئون الرئاسة بجريدة الخليج 365، أن الرئيس السيسي عقد لقاءات مهمة في قصر الإليزيه منها جلسة مع وزيرة الدفاع الفرنسية، كما تناقش فى الملف الليبي ومنطقة شرق المتوسط وما يحدث من تحرشات تركية وكذلك القضية الفلسطينية.

وكان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مباحثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شملت حواراً معمقاً حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا، وذلك في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة، بما يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلي من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية.