الداخلة.. مصرع سائح إيطالي إثر سقوطه من الطابق الرابع لعمارة

لقي سائح أجنبي مصرعه عصر اليوم الاثنين، إثر سقوطه من الطابق الرابع لعمارة بشارع العشاريات وسط مدينة الداخلة.
وحسب مصادر محلية، فإن الهالك سائح يحمل جنسية إيطالية ويبلغ من العمر 53 سنة أقدم على وضع حد لحياته بطريقة مؤلمة بعد رمي بنفسه، أصيب إثرها بكسور خطيرة على مستوى الظهر والرأس.
المصدر ذاته، أشار إلى أن الضحية توفي مباشرة بعد وصوله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة متأثرا بجروحه البليغة.
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