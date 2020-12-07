العدد 3349 – 10 دجنبر

التوقيع على إعلان نوايا بين المغرب وفرنسا بشأن رعاية القاصرين غير المصحوبين التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا.. تراجع كبير في الدار البيضاء- التفاصيل نشرة كورونا.. 1531 إصابة جديدة في المغرب و75 وفاة و2968 حالة شفاء

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