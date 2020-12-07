كورونا تصيب 13.619 شخصا في المدارس وتتسبب في إغلاق 468 مؤسسة

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الاثنين، حصيلة كورونا في المدارس، في ظل استمرار الجائحة.

وقال الوزير، في أجوبته أمام مجلس النواب، اليوم، إن الجائحة لا تزال ترخي بظلالها على المنظومة التربوية، كما هو الشأن في جميع الدول الأخرى، وقد مكنت التدابير المتخدة من طرف الوزارة من التخفيف من وطأتها، على المستويين التربوي، والصحي.

وبلغ عدد المؤسسات المدرسية المغلقة، منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، حسب الوزير نفسه، 468 مؤسسة، من بينِها 107 مؤسسة خصوصية، ويدرس فيها حوالي 268.000 تلميذ.

أما بخصوصِ عدد الإصابات بالفيروس، فبلغ 13.619، ولم تتجاوز نسبة الإصابة لدى التلاميذ 0,06 في المائة، و2,93 في المائة بالنسبة إلى الأطر التربوية والإدارية والتقنية.

وحرصا منها على تجاوز تداعيات الجائحة، التي أضحت واقعا ينبغي التعايش معه، وحتى لا يتم تعطيل مسار الإصلاح، فقد واصلت الوزارة، مع مطلع الموسم الدراسي الحالي، مسيرة تنزيل القانون الإطار، حتى يتم التوفيق بين تدبير ما هو ظرفي يرتبط بالجائحة، وما هو استراتيجي يرتبط بتنزيل الإصلاح، الذي تقول الوزارة إنه ورش غير قابل للتأجيل.