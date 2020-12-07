شكرا لقرائتكم خبر عن مرض مجهول يصيب المئات في الهند والان نبدء بالتفاصيل
وذكر مسؤولون حكوميون وطبيون بولاية أندرا براديش في جنوب البلاد أن نحو 200 مصاب خرجوا من المستشفى في مطلع الأسبوع وأن الفحوص استبعدت إصابتهم بمرض كوفيد-19.
وقالت حكومة الولاية في بيان: "أسباب التفشي غير معروفة حتى الآن" مضيفة أن كل الفئات العمرية معرضة للعدوى على ما يبدو.
وأشارت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الاثنين إلى أنها سترسل فريقا من ثلاثة خبراء في الطب لتحري أمر التفشي الذي أصاب أكثر من 300 طفل. وأضافت: "تفيد التقارير بأن الأطفال أصيبوا بالدوار والإغماء والصداع والقيء".
وقالت جيتا براساديني مديرة الصحة العامة في أندرا براديش، إن وزارة الصحة في الولاية انتبهت إلى الأمر في مطلع الأسبوع بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 45 عاما.
وأضافت أن السلطات تحلل أيضا إمدادات المياه في 20 موقعا بمدينة إلورو التي تم رصد التفشي فيها للمرة الأولى ومناطق مجاورة لها.
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