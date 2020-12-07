'كورونا' ينقل منتدى دافوس إلى سنغافورة

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الاثنين، أن جائحة كوفيد-19 أجبرته على نقل مؤتمر العام المقبل من سويسرا إلى سنغافورة، حيث سيعقد بحضور شخصي في الفترة من 13 إلى 16 مايو.
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد أعلن في أكتوبر أن مكان الاجتماع سيكون لوكرن في سويسرا، قبل أن يعلن، اليوم الاثنين، أنّ وضع الوباء يجبر على انعقاده خارج البلاد تماما.
ونقلت "فرانس برس" عن المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان "إن التغيير في الموقع يعكس أولوية المنتدى في حماية صحة وسلامة المشاركين والمجتمع المضيف"، وتقرر أن سنغافورة هي أفضل مكان لعقد الاجتماع.
وأوضح المنتدى أنّ الاجتماع السنوي الخاص 2021 في سنغافورة سيكون أول حدث قيادي عالمي "يعالج التعافي من الوباء في جميع أنحاء العالم".
وتابع "سيجمع هذا اللقاء القادة معًا للتركيز على بلورة حلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم".
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