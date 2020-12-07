قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022

وتبدأ التصفيات في آذار من العام المقبل ولمدة عام، ويتأهل الـ10 منتخبات الأوائل في الـ10 مجموعات مباشرة إلى المونديال، بينما يصعد أفضل 3 في المركز الثاني، إلى الملحق.
وفيما يلي نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2022:
المجموعة الأولى: البرتغال، صربيا، إيرلندا، لوكسمبورج، أذربيجان.
المجموعة الثانية: إسبانيا، السويد، اليونان، جورجيا، كوسوفو.
المجموعة الثالثة: إيطاليا، سويسرا، إيرلندا الشمالية، بلغاريا، ليتوانيا.
المجموعة الرابعة: فرنسا، أوكرانيا، فنلندا، البوسنة والهرسك، كازاخستان.
المجموعة الخامسة: بلجيكا، ويلز، التشيك، بيلاروسيا، إستونيا.
المجموعة السادسة: الدنمارك، النمسا، إسكتلندا، الكيان الصهيوني، جزر الفارو.
المجموعة السابعة: هولندا، تركيا، النرويج، مونتانيجرو، لاتفيا.
المجموعة الثامنة: كرواتيا، سلوفاكيا، روسيا، سلوفينيا، قبرص.
المجموعة التاسعة: إنجلترا، بولندا، المجر، ألبانيا، أندورا.
المجموعة العاشرة: ألمانيا، رومانيا، إيسلندا، مقدونيا، أرمينيا.
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