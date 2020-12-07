اعتقلت القوات الامنية، الاثنين، "إرهابيين" اشتركا بمجزرة سبايكر في صلاح الدين. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم القبض على إرهابيين اثنين مشتركين بمجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.



كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 'إرهابيين' اشتركا بمجزرة سبايكر في صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.