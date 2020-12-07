بالأرقام.. تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا في الكرخ

أبو دشير-----------19
أبو غريب ----------16
الإسكان------------5
الاعلام-------------7
البياع -------------7
التاجي-------------9
التراث ----------- 3
الحرية -------------12
الخطيب -----------4
الدورة--------------19
الرحمانية -----------2
السيدية ----------- 3
الشالجية-----------7
الشرطة الرابعة------- 3
الشرطة الخامسة -----2
الشعلة ------------- 14
الطارمية------------4
العامرية------------4
العطيفية------------5
العلاوي. -----------6
الغزالية---------------8
القادسية ------------- 4
الكاظمية -------------12
اللطيفية ----------- 11
المحمودية------------30
المكاسب -----------3
المنصور -------------10
المواصلات ----------4
الوشاش -----------5
اليرموك -------------10
اليوسفية ------------5
حي الجامعة-----------10
حي الجهاد------------14
حي الخضراء----------2
حي العدل ----------11
حي العامل------------16
حي الفرات --------- 5
سويب ----------- 3
شارع حيفا ----------3
سكنة جانب الرصافة ----- 1
محافظة ذي قار -----------1
محافظة الانبار ----------- 1
محافظة النجف -----------1
أبو غريب ----------16
الإسكان------------5
الاعلام-------------7
البياع -------------7
التاجي-------------9
التراث ----------- 3
الحرية -------------12
الخطيب -----------4
الدورة--------------19
الرحمانية -----------2
السيدية ----------- 3
الشالجية-----------7
الشرطة الرابعة------- 3
الشرطة الخامسة -----2
الشعلة ------------- 14
الطارمية------------4
العامرية------------4
العطيفية------------5
العلاوي. -----------6
الغزالية---------------8
القادسية ------------- 4
الكاظمية -------------12
اللطيفية ----------- 11
المحمودية------------30
المكاسب -----------3
المنصور -------------10
المواصلات ----------4
الوشاش -----------5
اليرموك -------------10
اليوسفية ------------5
حي الجامعة-----------10
حي الجهاد------------14
حي الخضراء----------2
حي العدل ----------11
حي العامل------------16
حي الفرات --------- 5
سويب ----------- 3
شارع حيفا ----------3
سكنة جانب الرصافة ----- 1
محافظة ذي قار -----------1
محافظة الانبار ----------- 1
محافظة النجف -----------1
الشفاء: 344.. الوفيات:3
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.