بالأرقام.. تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا في الكرخ



أبو غريب ----------16

الإسكان------------5

الاعلام-------------7

البياع -------------7

التاجي-------------9

التراث ----------- 3

الحرية -------------12

الخطيب -----------4

الدورة--------------19

الرحمانية -----------2

السيدية ----------- 3

الشالجية-----------7

الشرطة الرابعة------- 3

الشرطة الخامسة -----2

الشعلة ------------- 14

الطارمية------------4

العامرية------------4

العطيفية------------5

العلاوي. -----------6

الغزالية---------------8

القادسية ------------- 4

الكاظمية -------------12

اللطيفية ----------- 11

المحمودية------------30

المكاسب -----------3

المنصور -------------10

المواصلات ----------4

الوشاش -----------5

اليرموك -------------10

اليوسفية ------------5

حي الجامعة-----------10

حي الجهاد------------14

حي الخضراء----------2

حي العدل ----------11

حي العامل------------16

حي الفرات --------- 5

سويب ----------- 3

شارع حيفا ----------3

سكنة جانب الرصافة ----- 1

محافظة ذي قار -----------1

محافظة الانبار ----------- 1

محافظة النجف -----------1 أبو دشير-----------19أبو غريب ----------16الإسكان------------5الاعلام-------------7البياع -------------7التاجي-------------9التراث ----------- 3الحرية -------------12الخطيب -----------4الدورة--------------19الرحمانية -----------2السيدية ----------- 3الشالجية-----------7الشرطة الرابعة------- 3الشرطة الخامسة -----2الشعلة ------------- 14الطارمية------------4العامرية------------4العطيفية------------5العلاوي. -----------6الغزالية---------------8القادسية ------------- 4الكاظمية -------------12اللطيفية ----------- 11المحمودية------------30المكاسب -----------3المنصور -------------10المواصلات ----------4الوشاش -----------5اليرموك -------------10اليوسفية ------------5حي الجامعة-----------10حي الجهاد------------14حي الخضراء----------2حي العدل ----------11حي العامل------------16حي الفرات --------- 5سويب ----------- 3شارع حيفا ----------3سكنة جانب الرصافة ----- 1محافظة ذي قار -----------1محافظة الانبار ----------- 1محافظة النجف -----------1 الشفاء: 344.. الوفيات:3

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا في الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.