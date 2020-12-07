هجوم داعشي يقتل شرطيا عراقيا ويصيب اثنين

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وتشهد مناطق متفرقة بمحافظة كركوك هجمات تشنها عناصر من تنظيم داعش رغم العمليات شبه اليومية التي تنفذها القوات العسكرية العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي لاستهداف أوكار التنظيم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي أحد عناصر الشرطة الاتحادية العراقية حتفه، وأصيب آخران جراء هجوم نفذته عناصر من تنظيم داعش على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية جنوبي مدينة كركوك «250 كلم شمال بغداد». وقالت مصادر في شرطة كركوك، إن «عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في قرية تل الشهداء قرب ناحية الرشاد جنوبي كركوك، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح».وتشهد مناطق متفرقة بمحافظة كركوك هجمات تشنها عناصر من تنظيم داعش رغم العمليات شبه اليومية التي تنفذها القوات العسكرية العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي لاستهداف أوكار التنظيم.

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