الجيش الليبي يعلن تمسكه بوقف إطلاق النار

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وفي بيان أصدرته أمس، أعربت القيادة عن قلقها إزاء ما وصفته بالحشود المتزايدة لقوات حكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل ميليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب مدينتي: سرت والجفرة وسط وجنوب وسط ليبيا. وأصدرت القيادة تعليمات وأوامر إلى وحداتها بأن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء ما وصفته بالاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت القيادة العامة للجيش الليبي تمسكها التام بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وفي بيان أصدرته أمس، أعربت القيادة عن قلقها إزاء ما وصفته بالحشود المتزايدة لقوات حكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل ميليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب مدينتي: سرت والجفرة وسط وجنوب وسط ليبيا. وأصدرت القيادة تعليمات وأوامر إلى وحداتها بأن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء ما وصفته بالاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري.

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