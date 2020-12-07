مركز الملك سلمان ينهي مكافحة الضنك ويوزع 98 خيمة وبطانية باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية شملت 14 خيمة، و84 بطانية، و28 بساطا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 84 فردا، اختتم مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في مديريات محافظة عدن الذي استمر خمسة أشهر. وتضمن المشروع الذي جاء بعنوان «وعيك خير وقاية» ثلاثة أنشطة رئيسة تمثلت في مكافحة الناقل عبر حملات الرش الضبابي، وتجفيف المستنقعات المائية، والنشاط التوعوي الإعلامي للمجتمع. وأقامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورشة عمل حول الصحة والتغذية، استفاد منها الممارسون الصحيون في محافظة عدن لمدة ثلاث سنوات، بهدف بناء المعرفة وزيادة الوعي حول القطاع الصحي والتغذوي وكيفية تقديم الرعاية الصحية والعلاج المناسب لمصابي سوء التغذية والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها. وأقامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورشة عمل حول الصحة والتغذية، استفاد منها الممارسون الصحيون في محافظة عدن لمدة ثلاث سنوات، بهدف بناء المعرفة وزيادة الوعي حول القطاع الصحي والتغذوي وكيفية تقديم الرعاية الصحية والعلاج المناسب لمصابي سوء التغذية والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها.

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