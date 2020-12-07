شكرا لقرائتكم خبر طهران تدعم وزير الخارجية السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار دعمها للنظام السوري انطلقت أمس مباحثات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري فيصل المقداد في العاصمة الإيرانية طهران.

وكان المقداد وصل إلى طهران مساء أمس في زيارة رسمية، حيث يلتقي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

وكان المقداد قد تولى منصبه الشهر الماضي بعد رحيل الوزير السابق وليد المعلم.