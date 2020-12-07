شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية الأحزاب يدلون بأصواتهم فى المرحلة الثانية للإعادة بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصوتها فى الجولة الثانية من مرحلة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، والتى انطلقت صباح اليوم الإثنين.

وأكدت "محروس"، انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أى مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية، كما أشادت الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.

كما أدلى النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصوته في الجولة الثانية من مرحلة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت صباح اليوم الإثنين.

وأكد "فتحى"، انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية، كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب2020، حيث انطلقت الجولة الثانية من مرحلة الإعادة اليوم الإثنين، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح الاثنين، وتمتد حتى التاسعة مساء الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان مساء الثلاثاء، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.