إيطاليا تسجل 13 ألفا و720 إصابة و528 وفاة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الاثنين تسجيل 13 ألفا و720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و528 حالة وفاة مرتبطة به خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي مقارنة بـ 18 ألفا و887 إصابة، و564 حالة وفاة سُجلت أمس، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

ووفقا لوزارة الصحة الإيطالية، ارتفع العدد الإجمالي للحالات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و742 ألفا و557 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و606 حالات وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء حوالي 111 ألفا و217 مسحة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأن معدل النتائج الإيجابية ارتفع إلى 12.3%.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت عن إجراءات جديدة خلال عيد الميلاد للحيلولة دون موجة ثالثة يُخشى حدوثها، لكنها تعمل على تخفيف القيود في الفترة التي تسبق موسم الأعياد.

وأشارت "أنسا" إلى أنه من المقرر أن تتحول معظم مناطق البلاد إلى مناطق صفراء، تبعًا للنظام المعمول به في إيطاليا خلال الأشهر الماضية والذي يصنف مناطق البلاد إلى حمراء وبرتقالية وصفراء، حسب شدة تفشي فيروس كورونا.