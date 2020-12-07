وزير التنمية المحلية: حالة واحدة فقط لتغيير مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه يوجد استثناء واحد لتغيير مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي.

وأضاف الوزير، اليوم الاثنين، في بيان صحفي، أنه إذا طلبت محافظة ما تغيير المواعيد، يعرض الأمر على وزير التنمية المحلية، ويتم عندها اتخاذ القرار المناسب.

وأوضح شعراوي، أنه بصدور قانون إغلاق المحال العامة تم تشكيل اللجنة العليا برئاسته لتحديد المواعيد الملائمة وتم التنسيق مع وزارة الداخلية وجميع المحافظات لحوكمة الأمور بشكل أفضل حتى تم الوصول للمواعيد المعلنة.

وتابع أن تلك المواعيد تعد فرصة كبيرة لتحسين البنية التحتية ورفع المخلفات بشكل أفضل، مشيرًا إلى رضاء الناس عن مواعيد إغلاق الورش داخل الكتل السكنية لما تسببه من إزعاج خلال فترة عملها ولتوفير مزيد من الراحة للمواطنين.

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