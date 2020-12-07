سيارات صرف صحي لحل أزمة "قشوع" بالإسكندرية.. وفحص المساكن المتضررة من النوات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أجرى محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، مساء اليوم الإثنين، جولة بمنطقة قشوع بنجع العرجي التابعة لحي العامرية أول، td حضور اللواء حسام الشيخ رئيس الحي وممثلي الجهات المعنية، استجابة لشكاوي المواطنين المتعلقة بالصرف الصحي.

استمع الشريف إلى مشكلات سكان المنطقةK ومنها مشكلة تراكم مياه الصرف الصحي خاصة خلال موسم الشتاء، وأعلن عن تخصيص سيارات لسحب مياه الصرف الصحي تتحمل تكلفة حمولتها المحافظة بدلاً من أهالي المنطقة لحين انتهاء المشكلة .

وأشار إلى أن المحافظة سترسل فريق من التضامن الاجتماعي لبحث أوضاع كافة المساكن المتضررة خلال فترة النوات، فضلاً عن توزيع كميات من المواد الغذائية والبطاطين على البسطاء بالمنطقة.

ومن جانبه، أكد ممثل شركة الصرف الصحي بالمنطقة أن اللجنة الوزارية وافقت على استكمال مشروع الصرف الصحي، والذي سيتم البدء به كحل دائم للمنطقة ومنع تكرار الأزمة حفاظًا على صحة المواطنين.

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