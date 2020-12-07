بعد 6 سنوات من الانقسام.. اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ)

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي "مجتمعًا" اجتماعًا تمهيديًا صباح اليوم الاثنين للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون، والتي تشمل استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي.

وفي بيان نشره المصرف عشية اليوم الاثنين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشار المصرف إلى أن الاجتماع الذي عقد بطرابلس هدف إلى تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام من خلال إعمال السياسة النقدية الملائمة وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية على المدى الطويل، وتوجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات الهامة التي تواكب هذا الحدث الذي وصفه بالمهم.

وأكد المصرف أن روح التفاؤل والنظرة المشتركة لتحقيق المصلحة العامة سادت اجتماع مجلس الإدارة.

وكان أعضاء من مجلس إدارة المصرف المركزي في مدينة البيضاء شرق البلاد قد وصلوا قبل أيام إلى العاصمة طرابلس من أجل عقد الاجتماع.

وجاء الاجتماع نتيجة اجتماع مالي كان رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق فائز السراج، قد دعا له من أجل حل الخلاف الواقع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، بعد أن اتهم الأخير محافظ المركزي بإهدار أموال النفط (المورد الأساسي في ليبيا) وقرر تجميد أموال مبيعات النفط الليبي في حساب المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي. الأمر الذي سبب انخفاضًا للدينار الليبي في السوق السوداء "الموازية" للعملة.

يذكر أن اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي هو الأول منذ أكثر من 6 سنوات، بعد أن انقسم المصرف على نفسه عام 2014 إلى مصرفين، الأول معترف به دوليا ويتخذ من طرابلس مقرًا له، ويرأسه الصديق الكبير. والثاني ويتخذ من مدينة البيضاء مقرًا له، ويرأسه علي الحبري