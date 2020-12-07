المسماري: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ناجح ولكن حكومة الوفاق تريد الانسحاب منه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن اتفاق "5 + 5" بين الأطراف الليبية بشأن وقف إطلاق النار في البلاد ناجح، ويلتزم به الجيش، لافتًا إلى أن حكومة الوفاق تريد الانسحاب منه.
وقال المسماري في مؤتمر صحفي، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين "قلقون من تزايد حشود المليشيات العاملة مع الوفاق في طرابلس ومصراتة ونقل مليشيات باتجاه التماس غرب سرت والجفرة".
وأضاف المسماري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد خرق وقف إطلاق النار في ليبيا حتى يتثنى له سرقة مقدرات الشعب الليبي.
وكان الجيش الليبي أعلن التزامه بوقف إطلاق النار، إلا أنه لفت إلى تزايد المليشيات العاملة مع حكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، فضلًا عن حشد بعض من تلك المليشيات على خطوط سرت والجفرة.
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