قال المدير التنفيذي لـ"فايزر" في المملكة المتحدة، بين أوزبورن إنه "واثق جدا" في أمان اللقاح، لدرجة أنه "مستعد لأخذه اليوم وإعطائه لوالدته في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أوزبورن البالغ من العمر 43 عاما، أنه لن يتلقى اللقاح قبل أن يصل إلى من لديهم الأولوية للحصول عليه أولا.
وقال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "سأحصل عليه عن طيب خاطر اليوم. آمل أن تكون والدتي التي تتصدر قائمة من لديهم الأولوية، في وضع يمكنها من تلقي لقاحنا أو لقاح أي من الشركات الأخرى، حال حصوله على الترخيص اللازم خلال الأسابيع المقبلة ".
وتابع "ليس لدي أي تردد أن أوصي عائلتي بالانضمام إلى قائمة الانتظار (للحصول على اللقاح)".
وأعلنت المملكة المتحدة في وقت سابق من اليوم، الأحد 6 ديسمبر 2020، أنها تستعد لطرح لقاح ''كوفيد-19'' هذا الأسبوع، مما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.
ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى الثلاثاء المقبل، مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين، وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة. ومن المتوقع توفر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير ''فايزر'' : لقاحنا ضدّ "كورونا" آمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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